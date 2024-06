Ajalugu ei sünni: maailmameistrist USA mees ei pääsenud sünkroonujumiskoondisesse. „See oleks nagu käega näkku löömine“

45-aastast May’d peetakse meessünkroonujujate pioneeriks. 2015. aastal krooniti ta paarissünkroonujumises maailmameistriks, kuid võistkondlikku koondisesse ta aastaid ei pääsenud.

Mullu pääses ta pärast aastatepikkust ootust USA võistkonda esindama MM-il. Jaapanis Fukuokas toimunud MM-il aitas ta koondise hõbemedalile.

Olümpiamängudel May varasemalt võistelnud polnud, sest alles 2022. aastal otsustati, et mehed võivad olümpial sel alal osaleda. Igas kaheksaliikmelises võistkonnas võib olla kuni kaks meest. Nüüd loodeti, et Pariisis saab Mayst esimene mees, kes sünkroonujumises ka olümpiamängudel võistleb.

USA avaldas hiljuti oma koosseisu, kuhu aga May ei pääsenud. Kuna ka ühegi teise koondise nimekirja mehed ei pääsenud, siis FINA soov ei täitunud. „See oleks pidanud olema uus tähis spordis. Mõistame, et meestel oli suur väljakutse Pariisi ajaks koondisesse jõuda, arvestades, et alles 18 kuud tagasi muutus see võimalikuks. Lootsime siiski, et keegi õnnestub,“ seisis maailma ujumisliidu teates.

„Me kõik sünkroonujumise kogukonnas peame veel kõvemini töötama selle nimel, et meeste võimalused paraneksid,“ lisati teates, kus märgiti ära, et 2028. aastaks loodetakse olümpiakavva saada ka segapaaride sünkroonujumise distsipliin.

USA võistkonda osutusid valituks Anita Alvarez, Daniella Ramirez, Megumi Field, Jamie Czarkowski, Jacklyn Luu, Audrey Kwon, Keana Hunter, Ruby Remati ja varuna Calista Liu.

May ise pole veel koondisest väljajäämist kommenteerinud, aga on varasemates intervjuudes andnud mõista oma soovist olümpiale pääseda. Hiljutises intervjuus The New York Timesile rääkis ta, et meeste väljajätmine Pariisist oleks nagu „käega näkku löömine“.

„Iga päev mõtlen olümpiamängudele. Unistan seal meie treenerite ja tiimikaaslastega koos võistlemisest. See on minu unistus,“ meenutas The Japan Times ameeriklase üht aprillikuus antud intervjuud. „Olen sellest unistanud kogu oma elu. Tunnen, et mu elu on klišee. Sport on andnud mulle kõik ja minu suur unistus on jõuda olümpiale.“