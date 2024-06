KUULA | „Tõelised võitjad“. Egert Jõesaar: piisavalt suure tahte juures on ju tegelikult kõik võimalik

Minu spordiala on siis kettaheide ja ma arvan, et ma alustasin sellega umbes siis kui olin 14-15 ja siiamaani siis olen tegelenud selline kaheksa aastat äkki päris tipp...tipptreeningu mõttes.

Aa, vot siis on nii, aga kõigest sellest vast täna loodetavasti kuuleme rohkem ka. Aga ma küsiksin sinult, et kuidas sa sattusid enda valitud spordialaga tegelema ja kaua sellega tegelenud oled. Mis on sinu spordiala?

Ei ütleks päris nii, et äkki siin on isegi soojem, kui seal Jaapanis.

Väga meeldiv, et oled meieni jõudnud. Ma saan aru, et sa tulid isegi võib-olla veel eksootilisema kliimaga kohast, kui meie täna siin Eestis kogeme.

No tere tere! Õues kuum ilm. Õnneks stuudio on enam vähem külm.

Tere juunikuud, särisevalt soe on õues ja mõnusalt jahe on stuudios ning meil on hea meel tõdeda, et Eesti Paralümpiakomitee ja Delfi koostöös läheb eetrisse raadiosaade „Tõelised Võitjad" ning selle valmimist toetab Malta Ordu Sihtasutus Eestis.

„No ma arvan, et piisavalt suure tahte juures on ju tegelikult kõik võimalik, et lihtsalt ennast nagu piisavalt pushida ja olla selle ala juures ja lihtsalt harjutada ja harjutada piisavalt palju, et ma arvan, et see lõpuks annabki tulemuse,“ on Egerti valem eduks kettaheitjana paraspordis.

Egert Jõesaar on ehtne näide sellest, et noorpõlves paraspordi võistluste nägemine suudab positiivse kogemusena puudega noore spordimaailma suunata ja kasvatada inimeses sihikindlust. 8 aastat suurt tööd ja treeninguid on loonud lootuse ja eesmärgi jõuda Paralümpiale ning sealt medaliga koju tulla.

Võistlemine annab mulle, ma arvan, sellist päris head pinget vahepeal, aga selline... Jah, ma arvan, et seal selline eneseületus võib-olla oleks, pakuks kõige rohkem mulle. Ja muidugi noh, trennis sa võid ju neid heiteid teha, aga lihtsalt võistlustel tehes seda ja see on hoopis muu teema, et võidelda mingi koha eest, et nagu see viimane võistlus näiteks mul Jaapanis oli, et kui ma tundsin, et mul on isegi reaalne võimalus võidelda kolmanda koha eest, et siis see oli selline mulle

Jah, aga ma saan sult küsida, siis, mida see võistlemine annab ja mis on sinu enda arvates suurimad saavutused võistlustel?

Mhmh ma arvan, et see võis olla Tšehhi võistlus äkki, ehk siis selline Tšehi open mingi etapp ja siis ma võisin olla selline 17- 18. Võin praegu eksida ka aga...

Aga millal sa jõudsid esimest korda välismaale võistlema, et kuidas see õnnestus?

Just just, et seda pealtnäha ja siis ilmselt sealt ma sain sellist tahtmist.

No päris esimest on praegu natuke raske meenutada, aga ma arvan, et sellise pisiku ma sain ikkagi külge sealt inva spordivõistluselt. Ehk siis, kus ma käisin onuga esimest korda kaasas ja ma nägin pealt seda võistlust. Ja siis ma kohe tundsin, et oi, seda tahaks kindlasti proovida. Ja siis, eks vaikselt oligi nii et ma hakkasin harjutama, ostsin endale juba ketta ja läksin väljaku peale harjutama.

Et täitsa pikk staaž. Et siis nagu sa ütled, kaheksa aastat, siis aktiivsemalt siukest.

Päris tõsine töö, mille peale saabki küsida, et mis su eesmärk on nendel olümpiamängudel, kui sa peaksid sinna jõudma? Millist medalit ja kohta rihid? Võib juba aru saada, et ikka neid esikolmikusse oleks soovi.

No tööpäev on kiire ja korralik, tuleb öelda, et.

No mina võrdleks oma trenne ikkagi tavasportlastega suht sarnaselt. Kuna minu päev näeb siis välja selline, et Ma ärkan selline kaheksa pool üheksa üles, siis söön korralikult kõhu täis, liigun selline üheksaks poole 10-ks trenni. Teen korraliku soojenduse ja trenn kestab, selline heite trenn ehk siis hommikul, kestab selline kaks tundi. Peale seda ma liigun koju, söön, puhkan ja siis juba valmistun järgmiseks õhtuseks trenniks, milleks on siis näiteks jõusaali trenn.

Vot küsikski, võib-olla täpsustuseks, et inimesed saaksid aru, et milline sinu trenn on? Selgita seda natukene.

et seda eksimisruumi oleks nagu võimalikult vähe. Siis võimalik, et teha ka siin selline kerge nädalane laager. Ehk siis enne olümpiat.

Ja siis ma arvan, et mul on selline mõnus selline kaks kuud suvel aega teha korralikult trenni. Nii ja siis selline ma arvan, viimane kuu aega natukene võtta kergemalt ja veel panna täpselt mingid tehnilised elemendid paika,

Ah noh, ma loodan, et ikkagi pääsen sinna ja valmistumine noh, sinnani on kolm kuud aega. Ehk siis ma üritan sellest maailmameistrivõistlustest nüüd natuke taastuda.

Arusaadav, aga no loodame, et tulevik toob nii kolmanda, teise, esimese koha tähtsatel võistlustel loomulikult.

Jah, ei, võib selles mõttes mingil määral, aga ikkagi sportlane tahab rohkem, et kui seal juba käega katsuda, et siis selles suhtes.

Aga no võib ju selle neljanda koha üle ka ikkagi uhke olla. Ma saan aru, et täitsa tubli tulemus.

No perekond, ema-isa ikkagi küsivad, et kuidas sul vahepeal läheb ja kui mingi võistlus ikkagi toimub, siis küsivad, et kuidas läks ja mõnikord, kui ülekanne kuidagi kuskilt toimub, et siis seda ka jälgitakse, et selle üle ma olen väga õnnelik.

Jah jah. Peale seda täpsustame jah, et peale seda aastat sa veel nagu mantlit varna ei pane, nii-öelda. Nii et aina toimetamist. Ma saan sult küsida, kuidas aitab sind sinu perekond ja teised toetajad sellel teel?

No siis on siht ja arusaamine ju täitsa olemas.

Noh, kui vaadata minu konkurente, siis ma arvan, et piisavalt kaua, kui endal seda tahet on ja tervis vastu peab. Aga ma ise pakuks praegu, et ma arvan, et järgmise olümpiani, võiks olla selline plaan ikkagi teha.

No sa oled noor mees, on võimalust veel parandada. Pean küsima, et kui kaua sellel alal nagu tegutseda saab?

Et ilmselt see, et kui ma sattusingi täpselt sinna neljanda, viienda päeva peale ja see võistlus oligi täpselt sellele ajal, et siis lihtsalt see, ilmselt see lennureis jõudis kuidagi kohale ja. Ma siiamaani kahetsen seda, et kuidagi niimoodi läks, aga noh, mis teha.

Ma arvan, et kõige suuremaks selliseks ebaõnnestumiseks oli minu arust see eelmine olümpia kus siis ajavahe minu arust mängis piisavalt palju rolli, et mul ei õnnestunud heita sellist tulemust, millega ma oleks isegi miinimum tulemusega nagu rahul.

Aga kuidas sul, kuidas sa tuled toime tagasilöökidega? Et on sul äkki mõni lugu jagada, kuidas kriisist välja tulla?

No see on mõistlik, et ega see pinge midagi ei lisa ja elu läheb nagu läheb, aga me siiski loodame, et sul läheb hästi ja sinu soov ja sinu töö ja vaev saavad selle olümpia koha sulle toodud.

Jah, kuna ju päris mitmeid aastaid on siin juba võisteldud ja käidud igal pool neid kogemusi hankimas, et väga palju ja väga suuri pingeid endale peale ei tahaks panna selles suhtes, et põhieesmärk oleks alguses ikkagi see, et ma saaksin finaali korralikult selle kolme katsega ja siis juba vaadata sealt edasi sinna ettepoole.

Just jah, ja noh, sinu jutt on kooskõlas varasemalt meie saates kuuldud jutuga. Mats Topkingi rääkis sama, et eeskujuks oleks eelkõige see mantlipärijaid tekitaks see, kui saaks näha, mis see on, mida teha võiks. Loodame, et see kõik muutub aina nähtavamaks ja sellele küsimusele, et tulevikus me saame ka kuuldagi juba vastuse, et tänu sellele, et asi ise on nähtav, on ka neid mantlipärijaid kuskilt tulemas.

Nüüd vist see nädalavahetus Paralümpiakomitee tegi Käärikul noortele, sihukese spordilaagri see on ka kahtlemata koht, kust noored spordini jõuavad, et tihti just ongi see, et kui tehakse sihuke erinevate spordialade popurrii, siis nii-öelda inimesed lõpuks leiavad selle miski, mis neile huvi ja rõõmu pakub.

Võib-olla siis ongi enda näitel kõige lihtsam noori nagu meelitama sporti tegema, et mida rohkem arvatavasti neid võistlusi oleks siin Eestimaa pinnal, et kui noored näevad, et selline võistlus toimub ja et reaalselt kõik on võimalik ja ongi näiteks võimalik teha selliseid tulemusi, siis ma arvan, et see oleks kõige selline lihtsam motivaator.

No loodame, et see sul õnnestub. ja siis saad juba edasi mõelda, mis tulevik toob. Aga vot selle tulevikuga saan mina sinu käest küsida, et kuidas meelitada puudega lapsi ja noori paraspordiga tegelema ja kas sa näed juba kuskilt oma mantlipärijat tulemas?

Ja kus see on üldse?

Millal see järgmine järgmine olümpia üldse on?

No siis on mida vaadata ja tore et perekond alati vaatab, et see ju annab, innustust juurde küll ma usun?

Pigem vähe, aga suurema võistluse puhul, et et siis ikkagi näeb midagi.

Hetkel ei tea, no mõistlik, sul on aega mõelda ja vaadata, kuhu suunda elu sind sinu tegemistes viib, et sinu sihikindluse juures arvatavasti küll midagi huvitavat kindlasti su teele tuleb.

Mhmh, nii täpselt päris selle peale veel mõelnud ei ole, aga mingit selliseid kergeid mõtteid on? Ma ei tea, kas just treeneri amet on, aga kui keegi soovib, siiski ilmselt kindlasti ma olen abiks. Aga sellist konkreetset mõtet, mis peale sellist sportlaskarjääri saab? Hetkel ei tea veel.

Tundub loogiline spordiala võtmes, et kui nagu ikka, et sa pead seda ühte tegevust kordama, tehnikat lihvima et ketas lendu saada ja see võimalikult kaugele lendaks, siis kordamine on tarkuse ema igal juhul. Ja noh, enda pidev arendamine läbi jõusaali treeningu siis ka, et väga-väga kaugel see mõte ei ole. Aga oled sa mõelnud, mida sa pärast sportlaskarjääri lõppu teed, kui sa sellesse punkti jõuad, mis loodetavasti on meil nüüd natukene kaugel.

Hmm tegija? No ma arvan, et piisavalt suure tahte juures on ju tegelikult kõik võimalik, et lihtsalt ennast nagu piisavalt pushida ja olla selle ala juures ja lihtsalt harjutada ja harjutada piisavalt palju, et ma arvan, et see lõpuks annabki tulemuse.

See kõlab küll täitsa hästi ja loodame, et see on siis nagu viljakas pinnas ja need inimesed saavad võrsuda tulemuste poole ja sama sihikindlalt nagu sina seda teed, teinud oled ja edaspidi teed.

Jah, õnneks ja ma täna juba näen, et noori tegijaid on tulnud peale ja näiteks eelmise aasta paraolümpiakomitee võistlusel ma nägin, et isegi tegelikult sellel talvel ma nägin, et oli võistlejaid ka välismaalt, et ma arvan, et see on päris hea näitaja.

Mis on lemmik filmid? Ma võin ausalt öeldes vaadata peaaegu kõike igast žanrist, et kui mul, kui see tundub minu jaoks piisavalt huvitav või selline mida võiks vaadata, siis kõik on võimalik.

Millega veel tegelen? Praegu on olnud selline natuke pingelisem aeg, et aga muidu üritan ka natuke käia, vahepeal niisama õues, kas või saada sõpradega kokku ja loopida korvpalli. Vahepeal natuke ongi siis see maale ärasõit, seal aega veeta. Ja mõnikord vaatan ka mõned filmid ära, et see viib mõtted mujale.

Ahah, et kes ma olen? No kõigepealt praegu, ma arvan, et ma olen ikkagi sportlane, kes tegeleb igapäevaselt siis raskema taldriku lennutamisega. Ja mis veel, see küsimus oligi.

Aga nüüd me saame rääkida rohkem sinust endast, siis küll ikkagi spordi võtmes, aga siiski ikkagi sinust, et ma küsiks, et kes sa oled, kust tuled ja millega veel tegeled? Kui aega üle jääb?

No siis pead koju mõtlemisainet kaasa võtma, saad unistada, see tuleb ka kasuks ajule neuroplastilisuse nagu tärkama panemiseks.

Vaat ei olegi ju päris nii mõelnud, ilmselt selle peale, aga. Ma arvan, et... Ma võib-olla ikkagi panustaksin, piisavalt palju ongi siis inimeste aitamisse ehk siis spordi tegemisse. Ja noh, miljoni euroga saab päris palju. Ma arvan, ära teha, et aga ma ei kujuta ette, võib-olla ostaksin endale mingi korteri ette, kus saaks elada ka, et et ilmselt mul väga palju suuri soove ei ole selles suhtes, et ma ei oskakski praegu kohe nii palju mõtteid välja käia.

Jah, eriti tähtsal võistlusel kindlasti väga palju detaile läbi mõtlema, et kas ongi, et see teine ortoos või siis näiteks siin mõni võistlus on näidanud, et näiteks kettaheitering on nii libe, et sul peab olema kasvõi teine varu paar susse kaasas, et pikali ei käiks. Lihtsalt sellised mõtted.

Tuleb vist välja, et siin saateid tehes, et see on kuldreegel, et kui ka on abivahend üks peab keldris varuks olema.

See on ka eelnevalt olnud

Õnneks mitte väga palju seda, seda on ainult rõõm kuulda. Vot meil on natuke olnud teemaks, kui abivahend läheb katki. Me oleme sellest siin ka rääkinud, et mida, kuidas sina selle olukorra kiiruga lahendad. Praks, sul läks katki, homme on võistlused. Mida sa teed?

Arusaadav! on neid.. palju neid kordi on olnud?

Ja on olnud ka selliseid olukordi, mis teeb sellise jõusaali trenni natukene raskeks, et mis iganes võib juhtuda.

Kas kas elu jooksul on seda ka juhtunud, et su ortoos läheb katki tänu sellele raskele trennile või muudele raskustele?

Puue siis seisnebki selles, et mul on vasak jalg on teisest jalast natuke lühem. Ja selle tõttu ka siis natuke nõrgem, mul puudub pindluu, ehk siis mul pole võimalik vasaku jalaga tõugata. Ja siis põhimõtteliselt liikumiseks kasutangi sellist tugevamat ortoosi, mis peab ka siis raskele trennile kindlasti vastu pidama. Ja ega rohkem ei olegi.

No siis tuleb jah kasutada neid variante, mis sul on, aga väga tore, et sa selle aja ikkagi leiad. Ja saad ennast niimoodi noh, laadida ja maha laadida vist mõlemat pidi.

Hetkel enam mitte väga, ma lihtsalt olen leppinud sellega, et isegi kui ma tulen autoga, et siis ma lihtsalt pargingi sinna tahaotsa kuskile ja kuna mul enam ei ole seda sinist kaarti ka, et siis lihtsalt ma olengi leppinud sellega.

No kuidas sa tajud, et kui sa, et kui sa lähed kuskile ja sa ei saa sellepärast, et sa ei saa. Palju sa seda nagu tajud?

Aga kuidas sa suhestud ligipääsetavuse ja abi küsimisega, et et kui palju sul seda elus ette tuleb?

No see on suure suurepärane ja loodame siis, et neid puhkusereise, kus sa saad puhata, tuleb ka.

Selle pika lennureisi järgi küll jah, et see on minu kõige kaugem istumine.

No arusaadav, saan küsida seda, et kas Jaapan, kust sa praegu meile tulid, no üsna lähedal (ajaliselt meie saatele) kas see on sinu jaoks kõige kaugem sihtkoht selles suhtes?

Ei teki jah lihtsalt sellist nagu sellist momenti või tahtmist, et kui sa lähed isegi võistlema treeninglaagrisse, siis ju ainuke mõte on see, et tahaksid ju kõige parema tulemuse saada, et muu asi on nagu täiesti mõttetu.

Ka see tundub olevat asi, mida on soovinud eelnevad külalised minu meelest.

Ideaalne puhkus. Ma arvan, et, ma lõpuks tahaksin reisida välismaale niimoodi, et ma ei peaks võistlema või siis treeninglaagris olema, järgmine päev seda ketast minema heitma.

No praktiliselt sinu puhul praktilised asjad, eks ole, kukla peale kukkumine väga ahvatlev ei tundu. Et täitsa mõistlik, ma saan küsida, kus oma poweri võtad ja milline see sinu ideaalne puhkus on? Natuke saame sellest juba aru, aga siiski.

Et potentsiaali, potentsiaali ju on.

No seda, seda on, on rõõm kuulda ja loodame, et see sinu mitmekülgne kogemus toob ka selle huvitava töökoha, kui sa sinna punkti jõuad, et seda vaja on.

Jaa, mul on õnneks ,mul on võimalik teha sporti niimoodi, et mul on kulud kaetud. Ja see on kõige suurem pluss selle juures.

Just, aga minu siis on küsida seda, et mida sa oled õppinud ja mis tööd sa teed, peale selle et sa oled sportlane?

See on loogiline ja arusaadav. Aga abi julged küsida, kui vaja on? Ma ei tea küll, mis kujul aga?

Nojah, lihtsalt selline, ma peangi vahepeal ikkagi arvestama sellega, et kui on pikk trenn, et siis ma ilmselt mingit pikka maad ette ei võta.

Selline noh, päris huvitav, et loodame, et kuskil mõni, kes meid kuulab, saab aru, et päris nii see ikka ei ole, et sa võiksid ikka saada lähemale parkida kui kõige kaugemale tagaotsa ja muud huvitavat ka.

Et riigi loogika on selline jah.

Et no ilmselt ei ole vist vaja enam kui sporti teed siis.

Et arvavad, et oled nii tegija.

Just jah, võib-olla lisaksin veel, et ka inimesed, kes mul sellel teel toeks on, et kui ma tunnen, et nende toetus on mul olemas, et siis see aitab ka palju kaasa.

Tõeline spordimehe lähenemine, mida me tahamegi siin saates kuulda, sest ainult nii tekivad tõelised võitjad, kes niimoodi mõtlevad. Et, suurepärane. Aga no ma usun, et eks seda õnne leidub muul kujul ka, eks ole.

No see on hea, see on siis on siis on tal nagu seda elu elujõulisusest, et kesta ja paraolümpia ridades püsida.

Jah, ega sellel alal praegu tundub, et sellist taseme languse märke ei ole, et see tase on seal ikkagi piisavalt kõva siin olnud ikkagi päris pikalt.

Jah, et eile on mantlipärija ja täna on konkurent see, see võib juhtuda küll ja noh loodetavasti juhtub ka, et et see ju tagab selle ala edasimineku ja paraolümpia üldise arengu nii-öelda.

Noh, kõige suuremateks konkurentideks on ilmselt Ameeriklased ehk siis neile järgi jõuda on selline võib-olla natuke liiga suur unistus. Ja nende käes on ka siis maailmarekordid, et aga jah, võib-olla siis Inglismaalt, et oleks veel selliseid konkurente ja Horvaatiast, aga eks kunagi ei tea ju, millal järgmine konkurent kuskilt välja ilmub, et sellega peab arvestama.

Vot see on küll tore küsimus. Ma arvan, et kui ma alustasin selle kettaheitega, et siis ilmselt oli Gerd Kanter ja ma mäletan, et alati sai tema võistlust vaadata ja siis pärast hea hooga trenni minna, et aga hetkel ma ei oskaks konkreetset eeskuju välja tuua. Ma arvan, et ma vaatan kõiki kes teevad asja hingega ja ma näen, et neile meeldib see, et siis ma jälgin kõiki.

Mina saan küsida, et kes on see suurim eeskuju?

Pigem vaikselt...No saab ka nii, meie oleme need, kes juhatustes asjades toimetavad, aga eks ka lihtliikmed on sama olulised asjade toimimisele.

Maikel Mõttus

Jah, nii et see on täitsa vahva kooslus. Ja mina saan sult küsida, et mida sina soovid lõpetuseks öelda?

Egert Jõesaar

Ma soovin seda, et see hooaeg, mis päriselt tuleb, õnnestuks ja teistele sportlastele ka, et ma loodan päriselt, et need mantlipärijaid tuleks ja nad tegeleks sellega ja ka nende eesmärgid lõpuks täituksid.

Maikel Mõttus

Seda, nende soovidega ühineme meie ka.

Jüri Lehtmets

Kahtlemata

Maikel Mõttus

Egert Jõesaar

Ilusat suve ka muidugi kõigile.

Maikel Mõttus

ja ilusat suve soovime meie ka ja loodame, et tõesti see nii on, et kõik saab oma jätku ja mantlipärijad ning Paralümpia läheb kenasti. Seekord, kui meie saadet praegu kuulata, siis seda veel juhtunud ei ole.

Jüri Lehtmets

Millal see paralümpia on üldse?

Maikel Mõttus

Kuupäevaliselt

Egert Jõesaar

Ehk siis Pariisi olümpiamängud?

Maikel Mõttus

Just

Egert Jõesaar

Peaks algama augusti lõpus, täpset kuupäeva ei oska hetkel öelda.

Maikel Mõttus

Selge, siis saavad kõik huvilised ikkagi augusti lõpus enda silmad lahti hoida, et näha, millal siis algus tegelikkuses tuleb ka. Aga ma saan öelda, et selline saigi meie juunikuu saade. Suur aitäh sulle, Egert, et oli väga vahva.

Egert Jõesaar

Aitäh kutsumast.

Maikel Mõttus

Ja soovime ikka ja ainult edu sulle, et su kõik eesmärgid täituksid ja vahepeal oleks kinos või mujal mõni hea film ka ja aju ja keha saaks puhata .

Egert Jõesaar

Aitäh, aitäh.

Maikel Mõttus

Üle treenida pole mõtet.

Jüri Lehtmets

Nii et loodame, et augustis saame mingit stream’i ja vaadata, kus sa siis heidad. Loodetavasti mingi video kuskile satubki.

Maikel Mõttus

Tahaks tahaks täitsa näha, oleks täitsa vahva. Jüri, kas sul on veel lõpetuseks mõtteid?

Jüri Lehtmets

Ma arvan, et oli jälle tore saade. Ja siuke suvine, et

Maikel Mõttus

Suvine jah, soe ja tempokas

Jüri Lehtmets

Paneb fookuse paika, et paralümpia on tulemas.

Maikel Mõttus

Paraolümpia on tulemas ja tõesti loodame, et kõikidel sportlastel, kellega meil on olnud au siin vestelda, läheb nendel mängudel hästi. Kes veel pole saanud, saavad sinna minna ja kes juba on kvalifitseerunud, saavad tublid tulemused koju tuua ja jääme seda asja huviga ootama, vaatama ja jälgima.

Ja soovime kõigile jõudu.

Jüri Lehtmets

Tore, et nii mõnigi on tuttavamaks saanud, keda varem ei teadnudki

Maikel Mõttus

Ja kui te vaatate Paralümpia komitee Facebook’i lehele, näete medalikujundust ka, et täitsa ilusad medaleid, on mida püüda, mille poole pürgida. Tasub toimetada. Nii et jõudu kõigile ja mina saan öelda, et „Tõelised võitjad“ podcast valmib ka järgmisel korral jätkuvalt Eesti Paralümpia komitee ja Delfi koostöös ning saate valmimist toetab Malta Ordu Sihtasutus Eestis ja SU.VI Eyewear. Kohtumiseni.