Minu Unistuste Päev patroon Birgit Sarrap 101. Flora-Levadia derbi eel: igas lapses võiks tema unistus elu lõpuni kaasas käia

Minu Unistuste Päeva patroon Birgit Sarrap rääkis, et tema poja Simeoni suur eesmärk on teha karjääri profijalgpallurina. „Simeoni unistus on jalgpalliga tegeleda ja ma tean, et see on väga-väga suur unistus. Ma toetan teda igati, tulebki unistada, tööd ja trenni teha, siis võib-olla tõesti need unistused täituvad,“ lootis Sarrap.

Birgit rääkis, et raskel hetkel tuleb jääda lootusrikkaks ning ümbritseda end toetavate inimestega. See põhitõde kehtib ka jalgpalliväljakul. „Ma usun, et igas lapses võiks tema unistus elu lõpuni kaasas käia ja ta ei tohiks mitte kunagi alla anda. Peab olema tugev, enesekindel, hakkaja ning püüda leida inimesi enda kõrvale, kes sind toetaksid ja aitaksid edasi viia. Mulle annavad väga palju jõudu need inimesed, kes minu ümber on. Usun, et headus on see, mis kindlasti aitab - kui teed teistele head ja aitad neid, siis olen kindel, et sinu sõbrad ja kaasteelised aitavad ka sind. Üheskoos on lihtsam ning jalgpalliliselt on seda nii lihtsam seletada - tiimitöö on väga paljudes asjades õige võti,“ leidis tuntud muusik.