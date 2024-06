Dortmundi Borussia peatreener pani ameti maha

Saksamaa klubi teatas täna, et Terzic esitas lahkumisavalduse ning nad nõustusid pärast ühist arutelu peatreeneri palvega.

„Pärast mängu Wembleyl palusin kohtumist klubi tippjuhtkonnaga, sest pärast üheksat aastat BVB-s – sealhulgas kuut aastat treeneriametis ning kaht ja poolt aastat peatreeneri ametis – tunnen, et klubi uus ajastu peaks algama uue mehega platsi ääres,“ kommenteeris Terzic lahkumisotsust.

„Kõik mu lähedased teavad, et see on olnud viimastel nädalatel minu jaoks väga raske otsus, mida vastu võtta, kuid pärast intensiivseid arutelusid pole mu tunded selles osas muutunud. Soovin Borussia Dortmundile parimat, tänan teid ja näeme varsti.“