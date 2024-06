Tartu juubelimaraton tõi piirkonda kaks miljonit eurot

Kui eestlastest jääb piirkonda ööbima neli inimest kümnest, siis välisturistide puhul koguni üheksa inimest kümnest. On märkimisväärne, et rohkem kui pooled välismaalastest veedavad piirkonnas kolm või enam päeva. Samuti on teistest riikidest tulijatel kaasas rohkem pereliikmeid või sõpru.