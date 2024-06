KOMMENTAAR | Tiimid päästsid ralli MM-sarja, mida asjatundmatu FIA üritas hävitada

Rahvusvaheline autoliit (FIA) on tavapärane diktaatorlik organisatsioon, kes arvab, et teab ja oskab kõike. Ralli MM-sari on kriisis, kaasa lööb 2,5 tiimi (M-Sport on erameeskond), tiitli nimel võitleb reaalselt kolm sõitjat... Selge, et on vaja midagi muuta. Ainult kuidas ja mis peamine: millal? Paraku hakkas FIA ajama asja valest otsast ehk esmalt tegi ja siis mõtles.