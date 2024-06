INTERVJUU | Mads Østberg laenas Rally Estonia võidukiivrid sõbrale sõitmiseks. „Küsin need kindlasti tagasi, sest nendega on seotud uhked mälestused“

Østberg hoiatas intervjuu alguses, et peab vestluse võibolla katkestama, sest ootab parasjagu telefonikõne ühelt potentsiaalselt kaardilugejalt, kes teda teisipäevasel testimisel võiks aidata, sest tema enda kaardilugeja, rootslane Patrik Barth on saanud külge viiruse.

Viirused tunduvad olevat sel aastal teie „teema“. Kui tõsise olukorraga on tegemist?

Tundub nii! Ta ei tunne end hästi. Meil on homme (teisipäeval - toim) Norras testimine, seega mul oli täna õhtul (esmaspäeval - toim) natuke rohkem draamat kui ma lootsin. Eks näis. Ootan hetkel tagasisidet mõnelt kaardilugejalt. Patrik peaks olema võistluseks korras, aga testimiseks mitte. Tundub, et tal on sama asi, mis mul oli. Sümptomid on üsna sarnased.