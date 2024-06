Kas Cristiano Ronaldo (eel)viimane tants lõppeb Portugali triumfiga?

Portugali jalgpallikoondis mängib Saksamaal riigi ajaloo üheksandal finaalturniiril. Meeskonna saldo on muljetavaldav: lisaks 2016. aasta mälestusväärsele triumfile on lõpetatud esikolmikus neli korda, võites kaks hõbe -ja pronksmedalit. Vähemalt sarnast tulemust lähevad peatreener Roberto Martíneze hoolealused jahtima ka tänavu. Šansid selleks on märkimisväärsed, sest tänu Martíneze juhtimisele on viimasel kahel aastal oldud muljet avaldavas hoos.