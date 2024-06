Autoralli EM-sarja Rootsi etapil näeb Solbergide vahelist heitlust, stardis üks Eesti ekipaaž

„Teisipäeval tegime kaasa ametliku testipäeva. Saime sõita päris sarnast lõiku, mis meid testikatel ees ootamas, nii et saame siit ühtteist kaasa võtta. Test möödus viperusteta. Teede profiil on siin Eesti teedega sarnane, aga need katsed on kitsamad ja pinnas on ka veidi teine. Teed on kiired ja lahedad, mis mulle meeldivad. Eesmärk on lõpuni jõuda, et neid katseid oleks tulevikus parem sõita, kui oleme varasemalt läbi sõitnud. Kaks kruusarallit on nüüd järjest ja sellele pinnasel tunnen ennast kodusemalt kui asfaldil. Mina annan endast igal juhul parima,“ sõnas Karl-Markus Sei võistluse eel.