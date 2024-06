Eesti vutikoondise alagrupikaaslane palkas peatreeneriks EM-tiitli võitnud Fernando Santose

Aserbaidžaani jalgpalliliit teatas, et Santosele antakse aega noorenduskuuri läbiviimiseks. „Võttes arvesse, et see protsess ei ole lühiajaline ja hõlmab teatud perioodi, seadsime Santosele eesmärguks konkurentsivõimelise meeskonna loomise ja eduka esinemise 2028. aasta EMi valiksarja mängudes,“ teatas alaliit.