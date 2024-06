Transsooline ujuja ei pääse Pariisi olümpiale

Pärast seda otsustas rahvusvaheline ujumisliit (World Aquatics), et mehena puberteedi läbinud sportlased naiste seas võistelda ei tohi.

25-aastane Thomas leidis, et see reegel on vastuolus nii ujumisliidu põhikirja kui olümpiahartaga ning esitas kaebuse spordiarbitraaži. Nüüd jäi ameeriklane kohtus kaotajaks.