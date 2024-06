Pariisi paraolümpiamängud jõuavad Delfi otseülekannete ja ERR-i uudispildi vahendusel kõikidesse Eestimaa kodudesse

28. augustil toimuv ava- ning 8. septembril aset leidav lõputseremoonia jõuab otseülekandes vaatajateni nii Delfi kui ERR-i vahendusel. Võistluste otseülekandeid vahendab Delfi, ERR-lle laieneb õigus pakkuda Eesti sportlaste sooritusi ning võistluspäeva kokkuvõtvat uudispilti. Levira tagab tehnilise partnerina ülekannete kõrge kvaliteedi. Kõik ülekanded on vaatajatele tasuta.

Pariisi paraolümpiamängude teleülekannete puhul on prioriteediks Eesti sportlaste startide vahendamine, seda nii eelvõistlustel kui finaalides. Hetkel on Eesti atleetidest paraolümpiamängude koha kindlustanud ujujad Matz Topkin ja Robin Liksor. Kergejõustiku MM-i neljas mees, kettaheitja Egert Jõesaar võistleb ülisuure tõenäosusega samuti Pariisis. Ujuja Susannah Kauli, triatleet Laura-Liis Juursalu, jalgrattur Mari-Liis Juuli ning käsirattur Janno Lepiku jaoks taotleb EPK lisakohti. Eesti koondise lõplik koosseis selgub juulis. Täiendavalt on plaanis näidata põnevamaid finaale erinevatelt spordialadelt.

Matz Topkini sõnul on paraolümpiamängude otseülekanded oluliseks teguriks puuetega laste toomisel spordi juurde. „Paraolümpiamängude otseülekanne on äärmiselt oluline Eestis paraspordi ja -sportlaste nähtavuse tõstmiseks. Meie pered, fännid, toetajad ja kohalikud spordifännid saavad lõpuks võimaluse lähemalt tutvuda sellega, mille nimel me tööd teeme. Eelkõige ma loodan, et otseülekannetest saavad motivatsiooni puudega lapsed, kellest võiks saada Eesti tulevased paraolümpialased,“ tõdes ujuja.

„Tänane päev on Eesti paraspordi jaoks tõeliselt ajalooline! Paraolümpiamängude otseülekanded on olnud juba pikka aega Eesti Paralümpiakomitee suur unistus ja üks peamisi eesmärke. Mul on väga hea meel, et heade partnerite abiga jõuavad tublide Eesti parasportlaste etteasted kõikide meie inimesteni,“ rõõmustas EPK president Monika Haukanõmm.