DELFI VIDEO | Sõida koos Urmo Aavaga läbi uue kuue ja finišipaiga saanud Rally Estonia punktikatse!

„Me korraldame rallit 14 aastat ja minu arvates on see kõige keerulisem PowerStage üldse, mis me oleme teinud. Oleme pannud legendaarse Kambja katse kokku ülikeerulise Neerutiga,“ ütles Aava uue kuue saanud punktikatse kohta.

„See on keeruline just seetõttu, et on palju erinevaid sektsioone. Tempo kogu aeg muutub ja tee on tehniliselt raske. Palju keerulisi erinevaid hüppeid, trampliine, kiirus muutub ja tee laius muutub,“ selgitas Aava.