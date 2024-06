Eestlane asus tööle FIA-s ralliosakonna asedirektorina

„Usun, et minu uus ametikoht FIA-s on hea näide sihikindlusest,“ sõnas Abel. „Olen autospordi valdkonnas tegev olnud 15 aastat ning sealjuures liikunud oma unistusele järjest lähemale. Nüüd on see käes. Esimesed töönädalad on olnud üsna tormilised, aga seejuures väga põnevad. Alakomitee juhi, žüriiliikme, vaatleja, korraldaja ja võistluse juhi vaatele on lisandumas uus vaatenurk rahvusvahelise autoliidu näol.“