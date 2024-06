Esiliigasse siirduv Sten Sokk: Eesti süsteemis ei saa profimängijana treeneriks õppida

Meeskonna hooaeg oli kui Ameerika mäed, kuna klubis vahetusid mitmed mängijad ning juhatus. „Oli üsna segane ja ega keegi ei uskunud, et me nii kaugele jõuame,“ viitas finaalis osalenud tagamängija, kelle sõnul meeskond komplekteeriti eesmärgiga jõudmaks play-off’i. „Hooaja esimese poolega ei saa rahule jääda, sest hetkeks tundus, et peame mõtlema liigasse püsima jäämisele. Teine poolaasta aga vahetus treener ja asjad läksid paremaks. Tegime tubli lõpuspurdi ja ületasime ootusi.“