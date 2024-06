Tartu Ülikool Maks & Moorits jätkab eurosarjas ka uuel hooajal

„Ka uuel hooajal pakub meile tummise rahvusvahelise väljundi ENBL ehk Põhja-Euroopa Liiga,“ teatas Tartu tiim sotsiaalmeedias. „Plaani järgi mängib liigas 18 võistkonda kahes alagrupis, mis tähendab, et ees on ootamas neli mängu kodus ja neli võõrsil. Võistkondade nimekirigi järjest täieneb ja jälgi liiga sotsiaalmeedia kanaleid, et asjadega ree peal püsida. Soovime liigale jõudu hooajaks valmistumisel ja ootame juba põnevusega eelseisvaid mänge.“