DELFI VIDEO ROOMAST | Treener Holger Peel EM-tiitli võitnud Ermist: pärast teivashüpet tekkis rahulolu. Kõik asjad olid paigas

26-aastane Erm võitis Euroopa meistritiitli Eesti kõigi aegade teise tulemuse 8764 punktiga. Hõbeda pälvis norralane Sander Skotheim (8635 p) ja pronksi prantslane Makenson Gletty (8606 p).

„Johannes ikka taotleb, et seda uskumatut tunnet korrata ja korrata. Ta on ikka rõhutanud, et tuleb medalite järele,“ rääkis Peel kolmapäeva esimestel tundidel Delfile hoolealuse eesmärkidest. „Minu jaoks oli tänane natuke ebaharilik, sest varasematel kordadel, kui Johannesega oleme olnud tiitlivõistlustel või kogenud eduhetki, on pärast kümnevõistlust tühi tunne. Täna on rahulolutunne.“

Võistlusele tagasi vaadates märkis Peel, et teivashüppe järel tundis ta, et kõik liigub õiges suunas. „Kui ta teivashüppes 5.10-st üle sai, tekkis rahulolutunne. Kõik asjad olid kuidagi paigas,“ lausus Peel, lisades, et edu taga on pikaajaline põhjalik töö. „Meil on ettevalmistatud tegemised pika aja jooksul ja kuidagi väga kiiresti jõudsime tulemuseni.“

Peel lisas, et Rooma kümnevõistluse jooksul Ermil ebaõnnestumisi ei tulnud, aga varu veel jagub. „Mõnda asja, millega ta palju vaeva näeb - kõrgushüpe ja kettaheide -, ei oska ta võistlustel veel lahendada, aga usun, et läheb aega ja küll need ka lahenevad. Sealt on kindlasti võimalik veel punkte võtta.“

Vaata videost, mida Peel veel korda läinud EM-i ja Ermi ümber loodud tiimi kohta rääkis!