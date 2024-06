DELFI VIDEO ROOMAST | Johannes Ermi vanemad: ulmeline! Poja suur unistus on täitunud

„Ma arvasin, et ta teeb selle punktisumma ära, aga et ka esikoha sellega saab, ei arvanud,“ lisas papa Andres. „Ta tegi oma ära ja teised ei teinud. Nii ta tuli.“

Triinu uskus odaviske viimase voorus visatud uue tippmargi 62.71 meetri järel, et siit terendab Euroopa meistritiitel. Andres oli juba teivashüppe järel üsna kindel, et poeg võtab kulla. „Pärast teivast arvasin, et kui kõik läheb normaalselt edasi, siis on (kuld) käes.“