Peatreener jääb paika: Erik ten Hag jätkab Manchester Unitedis

Unitedil jäi koduses Premier League’is selja taha ajalooliselt kehv hooaeg, kui 60 punktiga lõpetati alles kaheksandal kohal. Eurohooaeg lõppes juba sügisel, sest meistrite liigas jäädi oma alagrupis viimaseks. Klubil õnnestus ten Hagi käe all siiski kevadele positiivne punkt panna, kui FA karikasarja finaalis seljatati Manchester City 2:1.

Suurema osa hooajast spekuleeriti inglise meedias ten Hagi tuleviku üle ning FA karikasarja finaali eel kirjutasid mitmed väljaanded, et hollandlane saab sõltumata tulemusest kinga. Sky Sports vahendas, et finaali järel kogunes juhatus, et arutada, kas jätkata ten Hagiga või otsida uut peatreenerit.