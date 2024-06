Eesti sõitjad jõudsid drifti Balti sarja etapil kõigis klassides poodiumile

Strelkov lisas, et on väga rahul tiimi tööga. „Meeskonda lisandunud uued liikmed on kõik kohanenud väga kiiresti. Mida paremini teha? Jälitussõitudes pean olema agressiivsem.“

Pro klassile oli Jump for Drift lisaks Balti meistrivõistlustele Livonia (Eesti ja Läti ühine sari), Läti ja Eesti meistrisarja etapiks. Balti sarja liider on Burkovs (275 punkti), teine leedulane Valdas Vindžigelskis (245) ja kolmas Jānis Bērziņš (172,5). Eesti meistrivõistluste liider Strelkov (213) hoiab Balti arvestuses parima eestlasena neljandat positsiooni. Eesti sarjas jätkab teisena Piiroja (196,5) ja kolmandana Graig Meriloo (172). Livonia esikolmik: Burkovs (284), Strelkov (213) ja lätlane Rolands Bērziņš (200).

Parim eestlane oli Randar Kajo

Kajo märkis, et Laitse rada on tema kodurada ja sobib hästi tema autole. „Laitse hüpe on lähiriikide driftiradade kõige parem. Sellest on lihtne jätkata sõitu, hüpe ja sellele järgnev kurv on loomulikud,“ sõnas ta.