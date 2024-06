DELFI KAUNASES | Kohtunik tegi Eesti võiduga lõppenud penaltiseeriaks ootamatu otsuse

Henni saabumisega kapteniks tõusnud Karol Mets tunnistas lõpuvile järel, et meeskond vääris Leedu vastu võitu. „Üldpildis mulle tundus, et olime täna (eile - toim) parem meeskond. Väärisime võitu, kuigi ka Leedul olid omad võimalused. Asju, mida parandada, oli nii Fääri saarte kui ka Leedu vastu,“ sõnas Mets kohtumise järel. „Tulime siia eesmärgiga, et reis ei oleks niisama tehtud. Kahju ainult, et lasime mängu penaltiseeriasse viia, aga hea, et lõpuks võitsime. Penaltiseeriani jõudmisega läks pinge ainult suuremaks, pingelangus seda võimsamaks ning pingelangusega kaasneb positiivne või negatiivne emotsioon. Meil oli positiivne, aga ikkagi tahtnuks ma selle võidu mängust saada.“