DELFI VIDEO KAUNASEST | Henni usaldusaluseks kerkinud Shein: tahame iga vastase vastu nii mängida

Eestlaste värske juhendaja Jürgen Henni jaoks on ametiaeg alanud seega vägagi positiivsetes toonides. Balti turniiri poolfinaalis alistati esmalt Fääri saared 4:1 ning nüüd seljatati ka Leedu. Nendes matšides on Henni üheks usaldusaluseks kerkinud 20-aastane poolkaitsja Rocco Robert Shein . Seni rahvusesinduses pigem episoodiliselt võimalusi saanud Shein mängis fääride vastu 84 minutit ning oli Leedu vastu väljakul algusest lõpuni. Seejuures oli ta mõlemas matšis mänguliselt väga olulises rollis.

„Mulle väga meeldib Henni käe all mängida. Tahtsime palli hoida. Floraga olime ka Euroopas palliga ohtlikud. Ma arvan, et see (mängustiil) on kõigile hea,“ lisas Shein.