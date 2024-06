DELFI VIDEO ROOMAST | Euroopa meister Johannes Erm: selline õnnehoog tuli peale... millega ma hakkama sain!?

„1500 meetri jooks. Üks ring minna. Tundsin, et jalgades on jõudu ja nägin, et poisid ees polnud liiga kaugel. Panin natuke juurde ja tuli siuke naeratus näole, et nüüd on minu! Nüüd ma kannatan lõpuni ära ja võit on käes. Ma pole 1500 meetrit kunagi naeratusega jooksnud,“ rääkis ta videointervjuus Delfile.