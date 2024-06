DELFI KAUNASES | Jürgen Henn: vaikselt hakkavad Levadia mängijad mulle meeldima

„Ma arvan, et on väga mõistlik välja öelda, et see on esimene samm. Kindlasti on palju parandamist. Näiteks, kuidas koosseisu valida ja nii edasi. Head meelt teeb, et mängisime palju noortega. Tuleb välja öelda, et vaikselt hakkavad Levadia mängijaid mulle meeldima,“ tõdes Eesti jalgpallikoondise värske peatreener Jürgen Henn mängujärgsel pressikonverentsil lõbusalt.