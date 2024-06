AMETLIK | Järgmiseks hooajaks planeeritud autoralli MM-sarja suur reform jääb ära

„Viimastel nädalatel oli meil meeskondadega palju vestlusi, et selgitada välja autoralli MM-sarja edasine suund. Nüüd on selge, et jälgmisel kahel aastal vajame tehnilist stabiilsust. Samal ajal on FIA jaoks oluline ka see, et tänu stabiilsuse võimaldamisele on meeskonnad edaspidi positiivselt pühendunud,“ lausus FIA president Mohammed Ben Sulayem.