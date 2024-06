KUULA | Kuninglik jahiklass pakub võistlustel põnevust, kruiisimisel meelelahutust

Pank, kes hakkas purjetamisega tegelema üle 30 aasta tagasi ja alustaski kohe kiiljahtidega sõitmisest, ütleb, et tegemist on võrdlemisi hästi visualiseeritava jahiga. „Ma arvan, et kui anda lapsele ülesanne joonistada purjekas, siis joonistab ta draakonile üsna sarnase paadi,“ usub ta.

Kosk meenutab MM-il käimise kogemust ja sõnab, et kuna paadid on kõigil küllaltki võrdse võimekusega, siis on sõidudistantsid tehtud pikad. „Sõidu pikkus on võistlustel reeglina üle kahe tunni, MM-il oli kõige lühem sõit kaks tundi ja 40 minutit. Põnevaks teeb asja see, et vahet pole, kas oled võistlejate rivis eespool või tagapool, alati on merel keegi läheduses, kellega võistelda,“ kirjeldab Kosk.