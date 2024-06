Kus toimuvad Eestis jalgpalli EM-i ühisvaatamised? Millist luba on selleks vaja?

Selleks et korraldada avalikku ühisvaatamist, on vaja Euroopa jalgpalliliidu ( UEFA ) kooskõlastust. Dokument ei ole aga nõutud juhul, kui sündmust väisab kuni 300 inimest ning piletitulu sellelt ei teenita. Kui tuleb rohkem inimesi, läheb vaja tasulist luba. Seda aga juhul, kui sündmusel küsitakse piletitasu ja/või tehakse sponsortegevusi. Samuti on vaja kooskõlastust ka väiksema mastaabiga sündmustel, kuid sellisel puhul ei ole luba tasuline.

Eesti rahvusringhäälingu sporditoimetuse juht Rivo Saarna rääkis, et kõik on korrektne, kui avalik näitamine on kooskõlas UEFA nõuetega. Samuti peaksid tema sõnul avalikud asutused teavitama TV3 ja ERR-i kanaleid sellest, et nad nende signaali kasutavad. „Rahvusringhääling ei hakka küll asutusi kontrollima, kuid meid tuleks hea tava kohaselt teavitada,“ märkis Saarna. Ta lisas, et rikkumiste korral ilmselt kohe trahve ei koostata, vaid tõenäoliselt tehakse valesti talitanud asutusele esialgu hoiatus.