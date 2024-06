KOMMENTAAR | Hitleri-Saksamaad karistati, Putini-Venemaad mitte

Esimesed olümpiamedalid oma rahvuslipu all tõidki Leedule legendaarse Arvydas Sabonise ja Šarūnas Marčiulionise veetud kossutiim ning kettaheitja Romas Ubartas. Võrdluseks: Eesti Vabariigi lipu all oli Nõukogude okupatsiooni alguseks võidetud juba 21 medalit, neist 6 kulda.

Kättemaksuks survestas Saksamaa rahvusvahelist olümpiakomiteed nii, et Leedu ei saanudki ametlikku kutset olümpiale. Ajal, mil Eesti rahvuskoondis Berliinis palli mängis, jäid Leedu korvpallurid ajaloo esimesest korvpalliturniirist ebaõiglaselt kõrvale.

Sõja algatajaid mängudele ei lastud

Ent Leedu kõrvale jäämine natsi-olümpialt on suur erand. Üldiselt on olümpiamängudelt kõrvale jäetud ainult neid riike, mis on olnud poliitiliselt tõelised paariad.