Counter-Strike’i kevadhooaeg lõpeb sel nädalal. Mida suudab viimasel suurturniiril Robin Kool?

BLAST Premier turniirisarja finaalidesse pääsejad otsustati juba jaanuarikuus, mis ajast on jõuvahekorrad tulistamismängu skeenes mõneti muutunud. Näiteks pole turniiri 200 000 dollari suuruse peaauhinna nimel võistlustules maailma edetabeli esimest meeskonda MOUZi, kuid maailma esiüheksast on sellegipoolest esindatud seitse meeskonda, kes on kõik võimelised võidu nimel heitlema. Teeme enne suvepuhkust tutvust meeskondadega, kes võivad suvepuhkusele võidukalt vastu minna.