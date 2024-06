TÄNANE OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis mängib Balti turniiri finaalis Leeduga

Eesti ja Leedu on varasemalt kohtunud 51 korral, millest meie koondis on võitnud 22 ja viigistanud 8 kohtumises. Viimati mängiti 2022. aasta novembris A. Le Coq Arenal, kui Eesti kindlustas 2:0 võidu Sergei Zenjovi ja Rasmus Peetsoni väravatest.

Rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA edetabelis on Eesti ja Leedu praegu üsnagi lähestikku. Esimene on 123. ja teine 137. positsioonil. Viimase aja mänguvorm on parem olnud aga leedulastel. Enne Fääri saarte alistamist oli Eesti kaotanud 11 matšist 10. Sinna vahele mahtus 1:1 viik Tai B-koondisega.