OTSE DELFI TV-s | Vehklemisliidu otsusega EM-ilt eemale jäetud Katrina Lehis annab pressikonverentsi

Eesti vehklemisliit põhjendas otsust Lehis välja jätta järgmiselt: „Selle aasta EM-i epeenaiskonna koostamisel on kerkinud küsimus, kas ausa mängu põhimõtetega on kooskõlas, kui naiskonda kuuluks sportlane, kes naiskonnas vehelda ei soovinud, vaid otsustas panustada individuaalselt olümpiale pääsemiseks. Peatreeneri seisukoht on, et sellisel sportlasel, kes seadis enda huvid kõrgemale võistkonna huvidest, ei ole põhjust võistkonda kuuluda tiitlivõistlustel, kus muuhulgas otsustatakse ka võimalike tulevaste toetusrahade saamine. Seda ei lubaks ei talupojamõistus ega ausa mängu põhimõtted. Ausa mängu reeglid on ikka kõigi sportlaste kaitseks. Seoses rahaliste vahendite piiratusega on Eesti Vehklemisliidul võimalik 2024. aasta Euroopa meistrivõistlustele saata ainult neli naissportlast, kes moodustavad Eesti koondise naiskonnavõistluses ja osalevad ka individuaalselt. Katrina Lehis on 20.11.2023.a teatanud, et ei soovi võistkonnavõistluses osaleda ega ole sellest ajast ka võistkonnavõistlusel Eesti naiskonnas osalenud (ta osalenud MK ja GP etappide individuaalvõistlustel). Kuna Katrina Lehis ei ole teatanud, et on oma seisukohta muutnud, ei ole põhjust teda ka 2024.a EM-i võistkonda arvata.“