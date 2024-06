JÄRELVAADATAV | EM-ilt eemale jäetud Katrina Lehis läks vehklemisliidu vastu kohtusse. „Ma pole kaalunud lipu vahetamist. Eesti lipp on kõige ilusam lipp“

Lehis ja tema lähikond tunnevad, et alaliit on teda pikemat aega kiusanud. Vehkleja tunnistas, et see on mõjunud ka tema vaimsele tervisele. „See on minu elutöö. Kannatavad nii minu kui ka treeneri perekond - me oleme väga palju kodust ära. Kui sulle lihtsalt kriips peale tõmmatakse, siis see raputab. Ja see pole mitte füüsiline raputus, vaid vaimne. Kui tippsportlane on niigi päevast päeva piiri peal nii füüsiliselt kui vaimselt, siis võite ette kujutada, mida see teeb vaimsele tervisele. Mis seal salata, olen ka sellega pidanud viimasel ajal toime tulema,“ ütles Lehis T1 keskuses Le Glaive’i ruumides peetud pressikonverentsil, puhkedes seejärel nutma.