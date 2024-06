Riho Kallus: kõigil tuleb „kange“ ette, aga Zverev teeb neli-viis „kangi“ järjest

„Oleme tõenäoliselt uue ajastu tunnistajaks. Usun siiralt, et kahe-kolme-nelja aasta pärast tuleb keegi noor, kelle nime me veel ei tea ning moodustub jälle mingi kolmik - nii, nagu see oli Sampras-Agassi-Courieri, Borg-Connors-McEnroe ja Federer-Nadal-Djokovici ajal. Tuleb üks kolme mehe ajastu,“ sõnas tennisetreener Alo Ojassalu.

„Kurb on see, et Sinner ei võitnud. Mulle oleks meeldinud, et ta teeks kuldse slämmi - see oleks väga vinge asi olnud!“ jätkas Ojassalu tänavusest Australian Openi võitjast rääkides. „Wimbledonis ta on soosik. US Openil sekkub ilmselt natuke mängu [Daniil] Medvedev.“

Zverevi välistab Ojassalu järgmisest Suurest Kolmikust rääkides eelkõige vanuse tõttu. Kord „järgmise generatsiooni“ suureks staariks peetud Saksa esinumber sai aprillis 27-aastaseks. Hispaanlane Alcaraz sai mais 21, Sinner on veel kuni augusti keskpaigani 22. Eelmise Suure Kolmiku noorima ja vanima mehe (Djokovic ja Federer) vanusevahe oli viis, eelmise „kolmiku“ tänased vanused on 52, 53 ja 54, üle-eelmise „kolmiku“ noorima ja vanima mehe vahe on kuus aastat. Lisaks puudub Zverevil erinevalt Alcarazist (3) ja Sinnerist (1) suure slämmi tiitel.

Finaalist rääkides, milles Alcaraz Zverevit 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 võitis, tõdes „Matšpalli“ ümarlaud, et Zverevile sai saatuslikuks tema tüüpviga ehk totaalne lagunemine otsustavatel momentidel.

„Zverev juhtis settidega 2:1. Alo, kellega koos me seda mängu vaatasime, ütles, et neljas-viies sett on 6:1, 6:2. Mina ütlesin, et viies sett on 6:2,“ rääkis Riho Kallus.