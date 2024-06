FOTOD | Ivar Jurtšenko värskest raamatust „Eesti jalgrattaspordi esimene kuldaeg“: see võiks sütitada ka noori

Ta peab Eesti spordiloo jäädvustamst ülioluliseks. „See on kultuuripärandi üks osa. Kui me teame, kust me tuleme, millele rajanevad meie traditsioonid, näiteks jalgrattaspordis, siis me oskame paremate valikutega edasi minna. Vähemalt mulle tundub nii,“ leiab raamatu autor.