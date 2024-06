Jalgpalli EM-il kardetakse uut tüüpi huligaane ja Putinit toetavaid serblasi

Ajalooliselt on jalgpallihuligaane seostatud Inglismaaga. Alguse sai see sealmail juba 1960-ndatel. Omavaheline kaklemine viis selleni, et 1970-ndatel paigaldati staadionitele tarad. 1980-ndatel löödi märatsevad inglased eurosarjadest välja. Edaspidi on asjad rahunenud, kuid soov rusikatega vehkida pole kuhugi kadunud. 2016. aasta EM-il tõestasid venelased, et nad suudavad seda teha väga organiseeritult, pekstes purjutavad inglased Marseille’s vaeseomaks. Eelkõige tahavad kõik jõudu katsuda just inglastega, sest jalgpallihuligaansus on pärit ju sealt. Nimetataksegi seda ju Inglise haiguseks.