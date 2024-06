DELFI ROOMAS | Põlvehäda trotsiv Janek Õiglane: ma pole kutt, kes lihtsalt võistluselt eemale kõnniks

„Lootsin, et kaugushüppega mul probleeme ei teki, sest enne oli kõik korras olnud. Jama ongi see, et esimesel proovikatsel panin jala liiga ette ja lõi põlve korraks hellaks. Ja esimesel võistluskatsel üks jalg juba tuikas, ei saanud hästi läbi joosta, ei tundnud ennast mugavalt. Napilt sain pakule ja et selle pealt 7.34 tuli, oli üllatav. Seitsmemeetrise hüppe tunne oli,“ rääkis Õiglane.