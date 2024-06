KUULA | „Matšpall“: Alcaraz ja Sinner moodustavad uue Suure Kolmiku, aga kust tuleb kolmas? Meenutame alati naerusuist Villem Lapimaad

Saate lõpuosa pühendasime 3. juunil meie seast lahkunud endisele Eesti tippmängijale ja treenerile Villem Lapimaale (28. V 1952 – 3. VI 2024) - värvikale tennisetegelasele, kellest kõigil temaga kokku puutunutel on alati mõni põnev lugu jutustada.

