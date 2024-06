Soome meedia: Tänak andis Toyotale tormihoiatuse

Soome ralliportaal Rallit.fi kirjutab, et üks nende allikas oli pühapäeval Tänaku testimist oma silmaga jälgimas ja talle avaldas eestlase kiirus muljet.

„Tänakul oli tõesti suurepärane kiirus. Samuti märkas ta, et Hyundai sai 90-kraadiste pööretega väga hästi hakkama. Masina veojõud oli hea,“ kirjutab portaal.

Rallit.fi meenutab, et kui varem olid kiired kruusarallid Hyundaile komistuskiviks, siis paaril viimasel aastal, kui neil on Jämsä lähistel olnud oma testiala, on selles osas suur samm edasi astutud. Eelmisel suvel saavutas näiteks Thierry Neuville nii Eesti kui ka Soome kruusarallil teise koha.