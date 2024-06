KUULA | „Pallist pallita“. Johan-Kaspar Ivask - fitnessitreener, kellest sai meistriliiga tiimi peatreener

Johan-Kaspar Ivask on treener, kes on varasemalt olnud nii FC Flora kui ka FCI Levadia esindusmeeskondade fitnessitreener. Täna on ta aga naiste Meistriliiga klubi Saku Sportingu peatreener, mis kõrvaltvaatajale tuli kui välk selgest taevast. Selles episoodis harutame selle mõistatuse lahti ning uurime, kuidas on uuel tööpostil seni läinud.