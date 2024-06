Norra suusaliit on väga raskes rahalises seisus

Alaliidu omakapital oli 2023. aasta lõpus 52,4 miljonit Norra krooni. Veel 2007. aastal oli see üle kolme korra suurem ehk 167 miljonit.

Norra suusaliit oli algselt oma eelarvesse planeerinud 9,2 miljoni krooni suuruse ülejäägi, et parandada selle aasta finantsseisu. Uutel andmetel on maikuus see summa langenud juba 2,1 miljonile.