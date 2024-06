Liverpooli jalgpallilegend on tõsiselt haige

„Liverpool FC-s on kõigi mõtted ja toetus hetkel meie legendaarse endise kapteni Alan Hanseniga, kes on praegu haiglas raskelt haige,“ seisis Liverpooli avalduses.

Hansen liitus Liverpooliga 1977. aastal ning veetis kuulsas Inglismaa klubis 14 edukat hooaega. Ta võitis Liverpoolis kaheksa Inglismaa meistritiitlit, kolm Euroopa karikat ja kaks Inglismaa FA karikat. Šotimaa koondist esindas endine keskkaitsja 26 korda. Pärast karjääri lõppu on Hansen töötanud jalgpallieksperdina.

Liverpool lisas oma pressiteates, et nad „on praegu ühenduses Alani perega, et pakkuda neile sel raskel ajal igakülgset tuge“.

Hanseni endine kolleeg „Match of the Day“ saatest Gary Lineker kirjutas X-is: „Õudne uudis. Mõtted on Alani, Janeti ja kogu perega.“