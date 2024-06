Kristjan Kanguri poeg vedas Eesti noored Balti matši võitjaks

Peatreener Kris Killing jagas kiitust vastastele ning tõi välja aspektid, millele pöörata järgmistel treeningutel tähelepanu: „Kõigepealt tahaks kiita Leedu koondist – see kuidas nemad mängisid rünnakul ja millised on nende üks-üks mängu individuaalsed oskused, selle kohapealt kiitused vastasmeeskonnale. See mäng oli Itaalia turniiriks väga hea. Võime siin ükskõik mida kaitses rääkida, aga kõik taandub 1-1 kaitsemängule ja close out olukordadele. See on hea materjal, millega mõned päevad treeningutel tegeleda.“