VIDEO | Celtics võitis NBA finaalis ka teise mängu

Luka Doncic tõi Dallase parimana 32 punkti, 11 lauapalli ja 11 resultatiivset söötu, kuid eksis 28 sekundit enne lõppu kaugviskel, mis sisuliselt lõpetas meeskonna lootuse tagasitulekuks. Temast sai ühtlasi Mavericksi ajaloo esimene mängija, kes on finaalis kolmikduubli teinud. Kyrie Irvingu arvele kogunes 16 silma.

Dallase peatreener Jason Kidd tunnistas mängujärgselt, et Doncici kõrvale on vaja leida ka teisi viskajaid. „Ta (Doncic) oli tõeliselt hea täna. Me peame leidma teisi, kes liituks Luka ja Kyrie`ga (Irving) punktitoojate kategoorias.“