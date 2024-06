Võidusõitja Ruben Volt pälvis Itaalias esimese koha

Teises sõidus startis Volt esimeselt kohal ja peale head starti hoidis seda positsiooni kindlalt kuni finišini. TCR Italy sari on maailma tugevaim rahvuslik sari ja see, et TCR Euroopa meistrisarjas võite noppinud Volt oma esimese Itaalia võidu oma neljandal hooajal Itaalias nüüd kätte sai, kinnitab seda.

„Füüsiliselt oli see kindlasti tänu kõrgetele temperatuuridele keeruline nädalavahetus. Tegu on ka väga kiire rajaga, kõige aeglasema kurvi läbisime kiirusega 120 km/h,“ rääkis ALM Honda Racingu sõitja Ruben Volt. „Kvalifikatsioonis ei saanud päris õiget ringi kokku, aga olime rahul kaheksanda kohaga, sest see andis teise sõitu esimese stardikoha. Esimeses sõidus läksin rajale eesmärgiga hoida tehnika terve teiseks sõiduks ja püsida eemal jamadest. See õnnestus ja kui kaks konkurenti said ajakaristuse, siis tõusin kolmandaks, mis oli meeldiv üllatus.“