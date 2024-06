DELFI ROOMAS | 400 meetri tõkkejooksu kuldaeg jätkub. Praeguse tasemega olnuks Rasmus Mägi 10 aastat tagasi maailma parim

Näib, et seitse-kaheksa aastat kestnud 400 meetri tõkkejooksu tõus pole veel läbi. Kergejõustiku ühe postripoisi, maailmarekordiomaniku Karsten Warholmi kõrval saavad aina rohkem tähelepanu ka tema ohtlikumad konkurendid. Mägi pakub, et tänavu kasvab 48 sekundi piiri alistajate arv nii Euroopas kui ka maailmas uutesse kõrgustesse. Loodetavasti on nende seas ka tema.