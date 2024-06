VIDEO | Carlos Alcaraz alistas maratonfinaalis Alexander Zverevi ja võitis karjääri esimese French Openi tiitli

Hispaania tenniseäss võitis pühapäeva õhtul oma kolmanda suure slämmi tiitli ja seda kolmandal erineval väljakukattel. Alcaraz on varasemalt korra triumfeerinud ka Wimbledonis ja US Openil. Austraalias on tema parimaks tulemuseks veerandfinaali jõudmine. Tennisetähest sai noorim mängija, kes võitnud suure slämmi turniiri nii saviliiva-, muru- kui ka kõva kattega väljakul.

Zverev: Alcaraz kuulub Kuulsuste Halli

Finaalis valusa kaotuse saanud Zverev tunnustas lõpukõnes konkurenti. „Alcaraz kuulub juba Kuulsuste Halli. Ta on 21-aastaselt nii palju saavutanud,“ rääkis ta. „Imeline mängija ning see ei ole kindlasti tema viimane võit siin. Turniir oli imeline. Ma armastan siin mängimist ja olen järgmisel aastal tagasi.“

Alcaraz kiitis omakorda Zverevit eduka turniiri eest ja tänas seejärel oma lähedasi. „Minu tiim on viimase kuu jooksul töötanud suurepäraselt. Meil oli vigastusega probleeme ja siia tulles ei saanud ma liialt trenni teha,“ rääkis hispaanlane, kes ka finaali ajal korra meditsiinilist pausi vajas reie turgutamiseks. „Tänan oma isa, ema ja venda, kes on mind lapsest saadik toetanud. Siinne publik on esimesest matšist saadik suurepärane olnud. See toetus on imeline. Näeme varsti jälle, aitäh!“