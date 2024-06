Venemaa koondislane lõi Euroopa tippklubiga käed, aga ei tohi kodumaalt lahkuda

Venemaa jalgpallikoondise väravavaht Matvei Safonov (25) lõi juba käed Prantsusmaa hiiu Pariisi Saint-Germainiga, aga ülemineku vormistamine on nüüdseks suure kahtluse all. Nimelt on venelasel kodumaal üleval võlad, mille tõttu määrati talle riigist lahkumise keeld.