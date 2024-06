F1-s sai veel üks sõitjate pusletükk uueks hooajaks paika, aga väga palju on veel lahtisi otsi

24-aastasel Tsunodal on Red Bulli sõsartiimis käimas neljas hooaeg. Tänavu on ta sarja üldarvestuses 19 punktiga kümnendal kohal.

„See on hea tunne, kui tulevik on hooaja nii varajases faasis selge,“ rääkis 2025. aasta lõpuni lepingu sõlminud vormelisõitja pressiteate vahendusel. „Suur tänu kõigile Red Bullis ja Hondas, kes on minu karjääris suurt rolli etendanud.“