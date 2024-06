BLOGI | Kanada GP: Verstappen võitis ülikeerulistes tingimustes alanud võidusõidu, Ferrarit tabas krahh

Võidusõidu eel käis Montrealist üle paduvihm ning sõit algas läbimärjal rajal. Kui kõikidel teistel oli all vahepealse ilma rehvid, siis Haasi duol Kevin Magnussenil ja Nico Hülkenbergil vihmarehvid. Haasi mehed kasutasid esialgu eelise ära ja Magnussen kerkis 14. kohalt neljandaks. Ebaõnnestunud boksipeatus langetas taanlase aga vanale kohale tagasi.

MM-sarja liidril Verstappenil on nüüd koos 194 punkti. Leclerc kaotab talle 56 punktiga. Kolmas on Norris (131 p). Tiimide seas kasvatas Red Bull (301 p) edu Ferrari ees (252 p). Kolmandana jätkab McLaren (212 p).