Rooma EM-il tiitlit kaitsnud Euroopa kiireim mees: tahan olümpial sama teha

„Mul on selleks hooajaks kolm eesmärki. Tervis, EM-tiitli kaitsmine ja siis olümpiamängude oma,“ jutustas Euroopa kiireim mees finaali järel. „Finaalis tundsin paremas sääres krampi, aga sain hakkama. Surusin hambad kokku, sest tahtsin võita selle imelise publiku ees.“

Jacobs, kelle isiklik rekord on 9,80, sihtis Roomas aega 9,95 kanti. „Kõige tähtsam on siiski võit. Olen väga õnnelik, sest iga jooksuga läheb asi paremaks,“ jätkas ta. „Ma ei tulnud Rooma parimas vormis, aga võitsin ja see oli üks mu tänavustest eesmärkidest.“